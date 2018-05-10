Нефтяники поздравили ветеранов с Днем Победы

Торжество в честь Дня Победы прошло в Осе. С праздником ветеранов поздравили нефтяники. Как это было?

Василий Евсин, ветеран Великой Отечественной войны к работе на земле Василий Дмитриевич приучен, что называется, сызмальства. И сейчас, в 91 год, следит за хозяйством вполне успешно.

Василий Евсин, ветеран Великой Отечественной войны: "Всё, что в огороде растёт, всё сажу!".

Потрудиться пришлось, когда война началась, вспоминает ветеран - полевые работы от и до, а когда годы подошли, надел форму курсанта авиатехнической школы. 9 мая 1945-го встретил в военном госпитале.

Василий Евсин, ветеран Великой Отечественной войны: "Медсестра утром рано, мы ещё под одеялами спали. Она - что спите?! Война кончилась!".

Уже на гражданке довелось поработать нефтяником, так что сегодня в гостях коллеги-лукойловцы - с подарками. Мотокультиватор пригодится в хозяйстве точно, плюс поздравления с грядущим праздником.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "С Днём Победы! Поздравляю вас, не болейте, самое главное, не болейте!".

После общения за чашкой чая - ещё одна встреча, в центральной инженерно-технологической службе «Оса». Это - ветераны производства.

Встреча посвящена Дню Победы и юбилею – 55-летию осинской нефти. Это тоже история - трудовая. В 1963 году появилась первая скважина, а за ней нефтегазодобывающее управление.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Эта связь поколений, она ко многому обязывает, и в том числе происходит дальнейшее движение вперёд. И нас, молодое поколение, оберегает от каких-то, может, неверных шагов".

Тут, как в песне поётся - ветераны не стареют душой: они постоянные участники всех районных праздников, в том числе и спортивных, турслётов и даже КВН.