Встреча поколений
В Перми прошло торжество "Встреча поколений". За одним столом собрались ветераны, участники локальных конфликтов и совсем еще молодые люди. О чем говорили?
Свой рассказ у Павла Паршина есть про каждый из 6 орденов. Артиллеристом прошел всю войну, от Москвы до Праги. Сегодня вновь расправив свой праздничный китель, готов рассказать школьниками на уроке мужества свою историю победы.
Павел Паршин, ветеран Великой Отечественной войны: "Все радовались, конечно, стреляли из автоматов, из пистолетов, даже снарядов запустили".
Интерес к таким живым рассказам сейчас действительно огромный. К пятому классу Виктория уже командир юнармейцев. Сегодня в течение всего дня несет вахту памяти у мемориала "Единство фронта и тыла".
Виктория Антипова, юнармеец: "Если бы патриотизма сейчас не было, мы бы забыли все и всех, это было бы как кошмарный сон".
Впервые такая праздничная встреча объединяет за одним столом разные поколения. В ней же принимает участие и глава региона. Здесь и ветераны Великой Отечественной, и участники локальных конфликтов, и подрастающее поколение. Сегодня каждый может предложить свою идею по увековечиванию памяти.
И в поисках героев далеко ходить не приходится, все они живут рядом с нами.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Сейчас ты с каждым годом понимаешь, насколько это важно, просто для того, чтобы воспитать нормальных детей, своих в первую очередь детей, нормальных граждан своей страны, тех, кто будет заботиться о своем городе, своем крае. Потому что, а на чем еще воспитывать?".
Одна Родина, одна история, одна память о войне. Великая Отечественная затронула каждую семью, и эти воспоминания стоит сохранить.
И лишний раз в необходимости такой памяти подрастающее поколение убеждать не приходится. В эти майские дни на мемориальном кладбище свои цветы получат все красноармейцы.
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