Спасибо за Победу!

Накануне Дня Победы в ДК Солдатова прошло торжественное собрание общественности. Гостей встречали еще у входа. Для них здесь играл Пермский губернский оркестр. Почетные места в зале заняли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы благодарны ветеранам, труженикам тыла за то, что ценой ваших жизней, ценой покалеченных судеб, ценой здоровья, мы вернулись к возможности развиваться и жить в свободной независимой стране".

Для ветеранов и тружеников тыла представили праздничный концерт. В его основу легли песни военных лет, которым с удовольствием подпевали прямо из зала.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Эта память, эти символы подкреплены личной памятью каждой семьи, семейными архивами, подкреплены монументами и мемориалами в нашем городе. И когда эта память у нас с вами есть, это залог всех наших будущих побед".