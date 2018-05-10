На станции Пермь-1 встречали Поезд Победы

На станцию Пермь-1 накануне в полдень прибыл Поезд Победы. Отреставрированный паровоз работает на угле, произведен в сороковые годы, так что реально успел поработать во время Великой Отечественной. Вагон-теплушку реконструировали по фотографиям и воспоминаниям. Поезд Победы стартовал 6 мая из Верещагино и будет курсировать по Прикамью до 14 числа. Финиш – в Березниках.

Александр Галанов: "Это самый настоящий символ победы, символ как войны, так и победы. Долгожданной, даже с портретом Сталина, именно такой, каким его встречали".