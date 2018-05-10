Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»
На пермской эспланаде в честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд, сдвинув с места ракетную установку «Смерч», которая участвовала в параде. Ее вес 48 тонн. Сам богатырь в свои 20 лет весит всего 97 кг. В итоге он все-таки смог сдвинуть махину с места, но для фиксации рекорда надо было прокатить «Смерч» на полный оборот колеса. В одиночку у Бориса сделать это не получилось.
Юрий Александров и Борис Харламов: "Мы постарались сделать поодиночке - ничего не вышло, но это показывает, что вместе мы сила. Вместе мы это сделали, в единстве мы - сила, и в этом смысл. Спасибо городу Пермь!".
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