Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Бессмертный полк шагает по Прикамью

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

смотреть видео

силач

На пермской эспланаде в честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд, сдвинув с места ракетную установку «Смерч», которая участвовала в параде. Ее вес 48 тонн. Сам богатырь в свои 20 лет весит всего 97 кг. В итоге он все-таки смог сдвинуть махину с места, но для фиксации рекорда надо было прокатить «Смерч» на полный оборот колеса. В одиночку у Бориса сделать это не получилось.

Юрий Александров и Борис Харламов: "Мы постарались сделать поодиночке - ничего не вышло, но это показывает, что вместе мы сила. Вместе мы это сделали, в единстве мы - сила, и в этом смысл. Спасибо городу Пермь!".

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 10.05.2018 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Бессмертный полк шагает по Прикамью

Тачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в Перми

Река памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяков

Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»

Парад Победы в Перми: вспомнить всё

9 мая День Победы в Перми. Видеозапись праздничного парада

Поезд Победы изнутри

«Бессмертный полк»: Герои, которые всегда в строю

Парад Победы в Перми покажут в прямом эфире

Победа глазами детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бессмертный полк шагает по Прикамью

Обратите внимание

в Перми

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

Тачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в Перми

Парад Победы в этом году после театрализованного пролога открывала конница Красной Армии.
10.05.2018 в 09:23

Метки: в Перми, Общество

Река памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяков

Самым массовым на параде 9 Мая в Перми стало шествие «Бессмертного полка».
10.05.2018 в 09:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»

День Победы перерос во всеобщее гуляние. В 23:00 финальный аккорд - салют Победы.
09.05.2018 в 22:01

Метки: в Перми, Общество

Парад Победы в Перми: вспомнить всё

Телеверсию парада Победы смотрите на канале «Россия 1» 10 мая в 9.00 утра.
09.05.2018 в 20:54

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова

В Центральном выставочном зале Перми работает выставка «Арт-поддержка», посвященная годовщине Победы.
07.05.2018 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Лента новостей RSS каналы

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

Бессмертный полк шагает по ПрикамьюБессмертный полк шагает по Прикамью

Тачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в ПермиТачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в Перми

Река памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяковРека памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяков

Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»

Парад Победы в Перми: вспомнить всёПарад Победы в Перми: вспомнить всё

9 мая День Победы в Перми. Видеозапись праздничного парада9 мая День Победы в Перми. Видеозапись праздничного парада

Поезд Победы изнутриПоезд Победы изнутри

От парада до салюта: День Победы в ПермиОт парада до салюта: День Победы в Перми

«Бессмертный полк»: Герои, которые всегда в строю«Бессмертный полк»: Герои, которые всегда в строю

Парад Победы в Перми покажут в прямом эфиреПарад Победы в Перми покажут в прямом эфире

Победителей не забудемПобедителей не забудем

Победа глазами детейПобеда глазами детей

«Тигры», конница и барабанщики: генеральная репетиция парада«Тигры», конница и барабанщики: генеральная репетиция парада

Краевой чемпионат по стрельбе из боевого оружия посвятили Дню ПобедыКраевой чемпионат по стрельбе из боевого оружия посвятили Дню Победы

В УФАС поступают жалобы на торговые сетиВ УФАС поступают жалобы на торговые сети

По «славяновским» местам: Квест к дню рождения изобретателя электросваркиПо «славяновским» местам: Квест к дню рождения изобретателя электросварки

Матросы-спасатели готовятся к открытию купального сезонаМатросы-спасатели готовятся к открытию купального сезона

Пермь. Новости культуры: Монофест и День рождения ЧайковскогоПермь. Новости культуры: Монофест и День рождения Чайковского

На линию вышли «фронтовые» трамваиНа линию вышли «фронтовые» трамваи

«ОбереГайва»: Участники экологического сплава собрали 4 тонны мусора«ОбереГайва»: Участники экологического сплава собрали 4 тонны мусора

Поезд Победы: прямое включениеПоезд Победы: прямое включение

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

Публичные слушания: Куда потратили бюджетные миллионы?Публичные слушания: Куда потратили бюджетные миллионы?

Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточкиСимвол Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную