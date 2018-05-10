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Бессмертный полк шагает по Прикамью
«Бессмертный полк» шагал в большинстве крупных населенных пунктов Пермского края. Вот только несколько кадров из разных точек. В Яйве, похоже, вышел весь поселок. Причем здесь были люди всех возрастов.
Следующее фото из Чернушки. Там люди съехались со всего района ради этой акции. А к примеру, сотрудники местной пожарной охраны объединились в «Бессмертный взвод».
В Кочево погода была еще ненастней, чем в Перми. Но число участников шествия значительно превысило количество жителей села. Люди так собирались со всей округи.
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