Бессмертный полк шагает по Прикамью

«Бессмертный полк» шагал в большинстве крупных населенных пунктов Пермского края. Вот только несколько кадров из разных точек. В Яйве, похоже, вышел весь поселок. Причем здесь были люди всех возрастов.

Следующее фото из Чернушки. Там люди съехались со всего района ради этой акции. А к примеру, сотрудники местной пожарной охраны объединились в «Бессмертный взвод».

В Кочево погода была еще ненастней, чем в Перми. Но число участников шествия значительно превысило количество жителей села. Люди так собирались со всей округи.