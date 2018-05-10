Тачанка, «тигры», БТР: парад военной техники в Перми
Парад Победы в этом году после театрализованного пролога открывала конница Красной Армии - кавалеристы впервые в новейшей истории Перми появились на Октябрьской площади в сопровождении легендарной тачанки с пулемётом.
Среди современных единиц техники - БТР 82 АМ, который стоит на вооружении войск национальной гвардии Российской Федерации и используется не только для доставки десанта, но и за счет усиленного вооружения способен уничтожить легкобронированные цели противника.
Кроме того в механизированной колонне присутствовали бронеавтомобили ГАЗ 23 30, со звучным названием «Тигр». Пермские образцы предназначены для обеспечения бесперебойной связи между подразделениями.
Всего по площади прошли 23 парадных расчёта, впервые к войскам пермского гарнизона присоединились участники всероссийского движения Юнармии. Командовал в этом году парадом Победы начальник Пермского военного Суворовского училища, генерал-майор Николай Братухин.
«История страны не уходит в прошлое, она всегда рядом с нами», - это слова из поздравительной телеграммы полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, которую зачитал после собственных слов главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Участников и зрителей парада Победы приветствовали губернатор Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Дорогие ветераны, мы помним и всегда будем помнить, какой высокой ценой нам давалась победа, сколько было разрушено сел и городов, сколько жизней унесла война, искалечила судеб, сколько принесла горя и слез".
Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Уважаемые ветераны, именно благодаря вам над нашей землей уже 73 года мирное небо. Благодаря вам мы живем в сильной и независимой стране, уверенно строим планы на будущее".
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