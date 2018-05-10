Река памяти: Бессмертный полк собрал более 40 тысяч пермяков

Самым массовым на параде 9 Мая в Перми стало шествие «Бессмертного полка». В этом году участие в нем принимали более 40 тысяч человек. Вне зависимости от возраста, профессии и статуса люди несли портреты героев своих семей.

Офицеры, солдаты, санитары труженики тыла - герои войны в одном строю - невзирая на ранги и звания.

Валентина Смузина: "Это мой дедушка. Он воевал, пришел с войны в 45 году, весь израненный, бабушка его дождалась. Мы очень гордимся тем, что они сделали, благодаря им мы сейчас живем!".

По предварительным данным, в колонне «Бессмертного полка» в Перми в этом году прошли более 40 тысяч человек. Когда первые шеренги приблизились к эспланаде, замыкающие ряды только-только подходили к Октябрьской площади.

Галина Никитина: "Мой отец воевал почти 7 лет, он ушел в 39 году и в первый же день принял удар в Киеве. Про эти бомбежки он рассказывал, в 46 году он закончил войну в Австрии в Вене. Я очень горжусь отцом, он покоится в городе Смоленске".

Идея Бессмертного полка родилась в нашей стране из разрозненных инициатив и до сих пор носит статус общественной акции.

Бессмертный полк появился на Октябрьской площади следом за военной техникой. Колонну встречали стоя. Без красивых образов и сравнений - эмоции здесь царили действительно непередаваемые.

Как только на Октябрьской площади появилась колонна Бессмертного полка начался проливной дождь - как символ слез тех, кто ждал солдат с войны и чьи солдаты не вернулись. Но сегодня все бойцы идут плечом к плечу. Их портреты в руках несут потомки, благодарные своим прадедам и прабабушкам за мирное небо над головой.

Бессмертный полк - будущее парадов Победы. Уже сегодня проект изменил многое: даже самые маленькие его участники знают о войне и своих ветеранах.