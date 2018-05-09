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← 9 мая День Победы в Перми. Видеозапись праздничного парада

Лариса Долина спела пермякам «Катюшу»

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 Долина

День Победы перерос во всеобщее гуляние. На пермской эспланаде концерт, в 11 вечера – салют. 

Настроение у пермяков замечательное, несмотря на сильный ветер и небольшой дождик. Некоторые вальсируют, и абсолютно все наслаждаются звучанием военных песен, а также собственных хитов Ларисы Долиной, которая уже вышла на сцену. В данный момент можно слышать ее исполнение знаменитой «Катюши». Хочется сказать, что в репертуаре артистки для пермяков прозвучит 14 песен. Ориентировочное время выступления – около часа. Много собралось фанатов около главной сцены. Выступление Ларисы Долиной завершает работу всех интерактивных площадок, а также выступление пермских творческих коллективов на эспланаде. Но это не финальный аккорд сегодняшнего праздника. В 23.00 пермяков приглашают на улицы города, чтобы посмотреть праздничный салют. Продлится он 7 минут. Традиционно самыми удобными для просмотра точками являются площади Карла Маркса и Комсомольской, кроме того спуски любой из пермских дамб".

Транспорт лучше оставлять подальше от места салюта, потому как проезд будет ограничен.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.05.2018 в 22:01 в рубрике - Вести Пермь

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