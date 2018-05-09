Парад Победы в Перми: вспомнить всё

Прямую трансляцию парада Победы в Перми на телеэкраны жителей Прикамья по традиции обеспечивала телерадиокомпания "Пермь". В этом году масштаб происходящего на Октябрьской площади и особенно шествие «Бессмертного полка» удалось, как никогда, передать благодаря съемкам с воздуха. В 22.00 на телеканале «Россия 24» еще раз покажут телеверсию парада Победы. А на канале «Россия 1» повтор состоится 10 мая в 9.00 утра.