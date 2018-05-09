Парад Победы в Перми: вспомнить всё
Прямую трансляцию парада Победы в Перми на телеэкраны жителей Прикамья по традиции обеспечивала телерадиокомпания "Пермь". В этом году масштаб происходящего на Октябрьской площади и особенно шествие «Бессмертного полка» удалось, как никогда, передать благодаря съемкам с воздуха. В 22.00 на телеканале «Россия 24» еще раз покажут телеверсию парада Победы. А на канале «Россия 1» повтор состоится 10 мая в 9.00 утра.
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