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«Бессмертный полк»: Герои, которые всегда в строю

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бессмертный полк

В Перми завершились последние приготовления к шествию «Бессмертного полка». По самым примерным подсчетам по Октябрьской площади с портретами своих родственников фронтовиков должны пройти 40 тысяч человек.

Праздничное настроение появляется с первыми миллиметрами напечатанной георгиевской ленты. Александр Зюзин уже не первый год помогает пермякам в создании портретов для шествия «Бессмертного полка». А визиты в его типографию для многих - повод рассказать о своих родных ветеранах.

портреты

Александр Зюзин, руководитель рекламного агентства:

- Некоторые бабушки приходят, спрашивают - а у вас кто-то воевал? Говорю, воевал дед, без вести в 1943-м пропал.

В семье Александры напечатали сразу три портрета: прадед Александр Беляев служил в артиллерии, был участником Парада 1945 года на Красной площади. Других прабабушку и прадедушку война застала подростками.

Александра Лукина: "Моя прабабушка Клава шила шинели в тылу. Прадедушка Гриша убежал на фронт в 14 лет и служил в морском флоте".

в трамвае

В преддверии Дня Победы на линию вышли два тематических трамвая, оформление которых посвящено 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В салоне 11-го маршрута можно узнать о том, как танкистов обеспечили всем необходимым заводы, сёла и города. В «пятёрке» - о вооружении и боевых операциях.

5-й маршрут выбрали неслучайно: его конечные остановки - это железнодорожные станции, откуда на фронт уезжали уральские добровольцы, с них же отправляли военную технику.

Сколько будут курсировать эти особенные трамваи, пока не сообщается, а вот что касается самого «Бессмертного полка», здесь нужно быть по-военному точными: формирование колонн начнётся 9 мая в 10.00 на Комсомольском проспекте, между улицами Краснова и Революции.

бессмертный полк

Анна Отмахова, координатор движения «Бессмертный полк» в г.Перми: "Правила полка, самые главные, они не изменились. Всё-таки это акция семейной памяти. Без политических символик, флагов, корпораций".

Движение колонны начнётся примерно в 10.50-11.00. Маршрут традиционный - через Октябрьскую площадь к ЦУМу, затем налево к Театру-Театру. Организаторы приглашают тех, кто играет на баяне или гармони - музыка создаст настроение всем участникам шествия.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.05.2018 в 06:05 в рубрике - Вести Пермь

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