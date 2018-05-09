Поезд Победы изнутри

На станцию Пермь II прибыл легендарный Поезд Победы. Такие локомотивы во время Великой Отечественной Войны перевозили бойцов и грузы по железным дорогам Советского Союза. Точно такой же состав 73 года назад доставил домой фронтовиков-победителей.

А сейчас пермяки могут познакомиться с устройством действующей машины и даже "порулить". Днем Поезд Победы отправится на станцию Пермь I, а дальше в Кунгур, Чусовой, Кизел и Березники