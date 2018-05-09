Парад Победы в Перми покажут в прямом эфире
9 мая по всему Пермскому краю запланированы различные торжества. Главный в регионе парад Победы состоится на Октябрьской площади Перми в 10.00 утра. После театрализованного пролога, посвященного столетию Красной армии, здесь маршем пройдут 23 военных расчета, вслед за ними - боевая техника, впервые с участием конницы.
Прямую трансляцию парада Победы в Перми можно увидеть с 10.00. на телеканале "Россия 24", а также в интернете на сайте "Т7-Информ" и в группе "Вести-Пермь" ВКонтакте".
Народные гулянья с полудня начнутся на площади у "Театра-Театра", в сквере Уральским добровольцам, в Парке Горького, "Вальс Победы" - у монумента Героям фронта и тыла. В восемь вечера выступит певица Лариса Долина. Фейерверк будет в "Красных казармах" в 23.00.
Погода, правда, пока не радует. На 9 мая синоптики пообещали дожди, сильный ветер и похолодание.
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