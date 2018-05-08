Победа глазами детей
В одном из пермских развивающих центров для детей решили по-особому вписать праздник Победы в собственную образовательную программу.
В качестве участников флешмоба - воспитанники детского центра развития, в качестве зрителей - мамы и папы, бабушки и дедушки. Глядя на серьезные лица своих детей, родители не могли скрыть эмоции.
После «театрализованного возложения цветов к «мемориалу» территория центра поделилась на тематические площадки. На одной из них все гости могли попробовать фронтовой хлеб, приготовленный по рецепту военных времен.
По соседству разместилась выставка игрушечной военной техники, площадка песен военных лет и уголок первой медицинской помощи.
Родители настолько вдохновились праздником, что поменялись ролями. Папы мастерили открытки к 9 мая, а мамы взяли в руки оружие.
Эмоций было много- и грустных, и веселых - но свои чувства малыши сегодня выражали как никогда - по-взрослому.
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