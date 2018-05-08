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← «Тигры», конница и барабанщики: генеральная репетиция парада

Победа глазами детей

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дети

В одном из пермских развивающих центров для детей решили по-особому вписать праздник Победы в собственную образовательную программу.

В качестве участников флешмоба - воспитанники детского центра развития, в качестве зрителей - мамы и папы, бабушки и дедушки. Глядя на серьезные лица своих детей, родители не могли скрыть эмоции.

 После «театрализованного возложения цветов к «мемориалу» территория центра поделилась на тематические площадки. На одной из них все гости могли попробовать фронтовой хлеб, приготовленный по рецепту военных времен.

игрушки

 По соседству разместилась выставка игрушечной военной техники, площадка песен военных лет и уголок первой медицинской помощи.

Родители настолько вдохновились праздником, что поменялись ролями. Папы мастерили открытки к 9 мая, а мамы взяли в руки оружие.

дети

Эмоций было много-  и грустных, и веселых - но свои чувства малыши сегодня выражали как никогда - по-взрослому.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.05.2018 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

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