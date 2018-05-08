«Тигры», конница и барабанщики: генеральная репетиция парада

В Перми прошла вторая репетиция парада победы, она же - генеральная. Многие расчеты военных были уже в парадной форме, а артисты репетировали уже с необходимым реквизитом. В частности были развернуты два полотна размерами 24 на 12 метров - это флаг России и знамя Победы.

Кроме того, в репетиции приняли участие конница и ретро и современная техника. Колонну машин возглавит новейший БТР-82, кроме того впервые пройдут бронеавтомобили «ТИГР». Свою часть действа отрепетировали и барабанщики, которые откроют праздничное шествие.