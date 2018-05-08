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Краевой чемпионат по стрельбе из боевого оружия посвятили Дню Победы
К дню Победы на огневой рубеж встали люди в погонах и ветераны ДОСААФ. На пермском стрельбище «Лосиный лог» в рамках краевого чемпионата по стрельбе из боевого ручного оружия за звание самых метких соревновались сотрудники силовых структур - МВД, ФСИН, судебные приставы и гражданские лица. Задача - быть максимально точными в стрельбе с 25 метров из пистолета Макарова и скоростной стрельбе из автомата Калашникова.
На полигоне дождь, что для охотников и профессионалов, в общем, самая рабочая погода. Только что участники отстреляли свои 3 пробных патрона. Сейчас идёт коррекция, и все готовятся к первой зачётной попытке.
Согласно технике безопасности, которую мы подписали, кстати, нам запрещено приближаться к стрелковому оружию, а во время стрельбы необходимо надевать на себя защитные наушники.
Вне зависимости от пола и спортивных званий задача участников- быть максимально точными в скоростной стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 метров по мишени «интерпол». И пистолета Макарова с 25 метров.
Чемпионат Пермского края - соревнования ежегодные, проходят в канун 9 мая, посвящены победе в Великой Отечественной войне. Кроме личных и командных результатов, всегда существует интрига- это противостояние между гражданскими и людьми в погонах.
В битве людей в погонах и ветеранов ДОССААФ победу одержали первые. В стрельбе из автомата более меткой была команда главного управления МВД; из пистолета Макарова - офицеры Пермского института федеральной службы исполнения наказания.
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