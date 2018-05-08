По «славяновским» местам: Квест к дню рождения изобретателя электросварки
Увлекательная прогулка с образовательным уклоном. Оригинальный квест придумали работники музея им. Славянова. Участникам проекта предложили самим узнать все о знаменитом изобретателе.
Катя участвует в подобном квесте впервые. Она с родителям, прежде чем получить задания, изучила жизнь знаменитого изобретали сварки.
Екатерина Накарякова: "Он сварил семь металлов и превратил их в один стакан".
Катя имеет ввиду знаменитый "Славяновский стакан" - образец сварки из восьми чёрных и цветных металлов, считавшихся на тот момент несоединимыми. По форме он представляет собой гранённый металлический цилиндр весом 5,330 граммов, высотою 210 миллиметров.
Принять участие в игре мог абсолютно любой желающий. Во время регистрации в Доме музее Славянова участники проходили инструктаж и получили техническое задание с описанием объектов. Далее у них было 2 часа, чтобы его выполнить в полном объеме или частично.
Алексей Сигаев, директор ЗУАЦ: "Основной принцип составления задания был в том, чтобы каждый объект был обязательно связан с жизнью и деятельностью Славянова".
Была среди заданий улиц Славянова, звезда на пермской аллее славы, колледж Славянова, где кстати, находится его памятник и здесь же могила заметного сварщика. Наличие транспорта в этой игре приветствовалось, многие в этот погожий день совместили приятное с полезным и проехались по городу на велосипеде.
Всего на старт вышло 9 команд в составе 21 человека. Фото с найденными объектами участники выкладывали на странице Дома музея Славянова в социально сети. Победителем стал Тимофей Василенко, именно он за два часа успел угадать и объехать все загаданные места.
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