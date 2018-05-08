Пермь. Новости культуры: Монофест и День рождения Чайковского

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- 7 мая исполнилось 178 лет со дня рождения Петра Чайковского. Пермский театр оперы и балета, который носит имя великого композитора, отмечает это событие с размахом. В концерте , посвященном дню рождения Чайковского прозвучали фрагменты его лучших опер в исполнении солистов и хора Пермской оперы в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением Валерия Платонова. Также артисты Пермского балета представили «Спящую красавицу». Главные партии - Принцессы Авроры и Принца Дезире станцевали прима-балерина Большого театра Мария Александрова и премьер Большого театра Владислав Лантратов.

- С 18 по 21 мая в Перми в пятый раз пройдет фестиваль - конкурс моноспектаклей «Монофест». Какие постановки увидит зритель?