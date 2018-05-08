«ОбереГайва»: Участники экологического сплава собрали 4 тонны мусора
Почти 200 человек приняли участие в уникальной акции «Экологический сплав». Люди разных профессий объединились одной идеей – провести водный субботник, почистить берега реки Гайва, а заодно и развлечься. Как это было?
Ревун, Койва, а теперь еще и Гайва. Для Татьяны Плотниковой это уже третий сплав с начала сезона. Но на этот раз это не просто туризм, идея акции «ОбереГайва» куда глубже и интересней.
Татьяна Плотникова: "Это очень здорово, что можно совместить свои трудовые любимые способности, туризм на воде и экологическую тему".
На Гайве на этот раз устанавливается сразу несколько рекордов. Самый масштабный водный субботник и одновременно самый массовый сплав в городской черте. Больше сотни участников на реке, еще 80 волонтеров на Камском берегу.
Александр Ведерников, старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ: "Очень важно дать понять людям, что чисто там, где не мусорят".
Инициаторами экологического сплава стали подводные охотники. Именно они чаще всего сталкивают с внутренним содержанием прикамских водоемов, и картина эта по большей части неприглядная.
Катамараны на этот раз выполняют роль своеобразных сухогрузов, на которые собирают весь мусор с реки. По-другому вывезти отсюда эти мешки просто невозможно.
Мусор собирают по берегам и достают из воды. Но здесь же по ходу течения выявляют и другие экологические проблемы.
Вот незаконный слив канализации - труба, по которой нечистоты попадают в реку. Факт зафиксировали, потом будут выяснять, кому принадлежит эта труба.
А пока только с одной реки волонтеры вывезли более 25 кубометров мусора, это чуть больше 4 тонн. Большую часть отходов отправят на переработку.
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