Поезд Победы: прямое включение

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Ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки, организованный Свердловской железной дорогой, начал путешествие по территории края. Первыми поезд встречали жители Верещагино, затем состав побывал на станции Чайковской, а 8 и 9 мая гостей принимает Пермь. В маршрутной карте также Кунгур, Лёвшино, Чусовская, Кизел и Заячья Горка - всего 10 остановок на станциях Пермского региона СвЖД. Подробности выяснял Данил Гусельников.
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