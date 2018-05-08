Поезд Победы: прямое включение

Ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки, организованный Свердловской железной дорогой, начал путешествие по территории края. Первыми поезд встречали жители Верещагино, затем состав побывал на станции Чайковской, а 8 и 9 мая гостей принимает Пермь. В маршрутной карте также Кунгур, Лёвшино, Чусовская, Кизел и Заячья Горка - всего 10 остановок на станциях Пермского региона СвЖД. Подробности выяснял Данил Гусельников.