Публичные слушания: Куда потратили бюджетные миллионы?

В администрации Перми прошли публичные слушания об исполнении бюджета города за прошлый год. Отчет о том, куда потратили казенные деньги. Что было построено и отремонтировано?

С таким кабинетом полюбить уроки труда совсем несложно - признаётся Анна. Правда, учат здесь не поваров, а будущих специалистов транспортной сферы. Школа «Город дорог» - одна из двух, которые в 2017-м распахнули двери после капитального ремонта.

Анна Коурова, ученица десятого класса школы №112 г.Перми: "То, что было до, и что сейчас после - это просто две разные школы".

В перспективе выпускники 112-й будут и дороги строить. Летом уже наблюдали за масштабной реконструкцией Северной дамбы. Впервые за 20 лет здесь сменили коммуникации и полностью обновили дорожную одежду. Образование, дороги, медицина - это то, что в первую очередь замечают обычные пермяки, а вот экономистам важны цифры.

Вера Титяпкина, заместитель главы администрации города Перми: "Бюджет города сохраняет свою социальную ориентированность. 63% расходов бюджета направлены на социальную сферу".

Доходы бюджета в 2017 году составили 24 млрд 160 рублей, расходы - 24 млрд. Полный отчет по доходам и расходам пермякам представили на публичных слушаниях.

Елена Зуева, доцент, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» НИУ «Высшая школа экономики-Пермь»: "Если люди хоть немножко об этом услышат, то они будут иметь хотя бы какое-то представление, что делает власть и насколько хорошо это делается".

На 40% бюджет Перми-2017 состоял из федеральных и краевых перечислений, 60% - это налоговые и неналоговые поступления. К последним относятся в том числе штрафы и сборы. Самый простой пример - платная парковка в центре города: за год работы она принесла казне более 30 млн рублей.

Алексей Мельников, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и биржевое дело» ПГНИУ: "Большой плюс - это увеличение налогов на доходы физлиц. Порядка 400 млн рублей. Это говорит о том, что фонд оплаты труда вырос".

По мнению экспертов, такой анализ пусть и прошедшего периода даёт возможность исправить ошибки и заглянуть вперёд. Так, отремонтированная в 2017-м часть набережной - очередной шаг к её общему преображению.

На участке, отремонтированном до Коммунального моста, планируют разместить семейную зону с детскими и спортивными площадками. Интерес есть давно: к примеру, на крыше интеллектуального кафе пермяки с удовольствием занимаются йогой и медитируют.