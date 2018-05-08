В Перми 6-летний ребенок выпрыгнул из окна пылающей квартиры

Стали известны подробности пожара, который случился в выходные на улице Фонтанная в Перми. Спасаясь от огня, 6-летнему мальчику пришлось прыгать из окна пылающей квартиры.

Чудесное спасение во время пожара. Пожар произошел на улице Фонтанная в многоэтажке на третьем этаже. В квартире находился один мальчик 6 лет. Ему удалось спастись при помощи прохожих и соседей. Одеяло помогло спастись человеку.

Более подробно о том, что произошло, рассказали в МЧС. Как сообщили, пожар потушили достаточно быстро.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Площадь пожара составила 10 кв.м. Сгорели домашние вещи в одной из комнат. Было установлено, что в доме 6-летний ребенок находился один и баловался со спичками".

Пожарные в очередной раз обращают внимание, что с огнем надо быть осторожнее. За минувшие выходные произошло в Перми и крае 19 пожаров. С начала года – в разы больше. Всех призывают к бдительности и осторожности.