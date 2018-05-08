В Перми 6-летний ребенок выпрыгнул из окна пылающей квартиры
Стали известны подробности пожара, который случился в выходные на улице Фонтанная в Перми. Спасаясь от огня, 6-летнему мальчику пришлось прыгать из окна пылающей квартиры.
Чудесное спасение во время пожара. Пожар произошел на улице Фонтанная в многоэтажке на третьем этаже. В квартире находился один мальчик 6 лет. Ему удалось спастись при помощи прохожих и соседей. Одеяло помогло спастись человеку.
Более подробно о том, что произошло, рассказали в МЧС. Как сообщили, пожар потушили достаточно быстро.
Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Площадь пожара составила 10 кв.м. Сгорели домашние вещи в одной из комнат. Было установлено, что в доме 6-летний ребенок находился один и баловался со спичками".
Пожарные в очередной раз обращают внимание, что с огнем надо быть осторожнее. За минувшие выходные произошло в Перми и крае 19 пожаров. С начала года – в разы больше. Всех призывают к бдительности и осторожности.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В канун Дня Победы ветеранам вручили жилищные сертификаты
В Перми состоялась генеральная репетиция парада Победы
Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время
В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В День радио пермский университет провел коллективную зарядку
Эспланаду предложили назвать Молодежным Арбатом
В крови виновника ДТП нашли следы наркотиков
7 мая - генеральная репетиция парада Победы
«Зарница»: Играют школьники в войну
Добавить комментарий: