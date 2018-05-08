Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

В Прикамье начали раздавать георгиевские ленты. Всего их заготовлено 40 тысяч. Главный символ Победы любой желающий бесплатно может получить на самых оживленных перекрестках Перми и Березников. Где именно?

Георгиевскую ленту Миша с гордостью крепит на рюкзак. О подвигах своих прадедов восьмиклассник не раз рассказывал на уроках истории. А вот Юлии еще только предстоит поведать о военных подвигах своим детям - в семье ждут пополнения.

Юлия Блинова: "Прадед воевал на Белорусском фронте".

Для самых молодых работников холдинга «Уралхим» такая общественная работа совсем не в тягость. Участники акции георгиевские ленточки раздают уже несколько лет подряд и осознают всю важность этого символа.

Мария Фоминых, техник АО "Минеральный удобрения" холдинга «УРАЛХИМ»: "Мы современное общество и поколение будущего. Мы должны помнить об этом и не забывать о войне и великой победе, помнить людей, которые участвовали в этом".

Орден святого великомученика и Победоносца Георгия в 1769 году учредила императрица Екатерина. Награда была офицерская. Рассказывают, что и макет она нарисовала собственноручно, может, и легенда, но вот цвета для ленты императрица без сомнения подбирала сама. А вот «Георгий» на груди красноармейцев Великой Отечественной. Награда так и осталась - символом победы, связавшим 250 лет истории, подвигов, преодоления, памяти.

Ленточка может быть любого размера, главное - это количество полос. Всего их пять. Три черных символизируют порох, две оранжевых - огонь.

Для холдинга «Уралхим» в целом такое празднование Дня Победы в регионах присутствия уже стало традиционным, вот и сегодня символы Победы смогли бесплатно получить и жители Березников.

Ольга Широбокова, медсестра поликлиники «Азот»: "У всех хорошее настроение, все поздравляют с праздником, никто не отказывается, ленточки разлетаются очень быстро".

В преддверии праздника георгиевские ленты раздают в строго определенных местах. Для Перми выбрали самые многолюдные точки – возле ЦУМа, на Дружбе, у ДК Гагарина, на Стахановской, Парковом и Садовом. У кинотеатра «Экран» в Закамске. В Березниках символ Победы 8 мая можно получить на проходных предприятия и во время традиционного митинга у Мемориала погибшим азотчикам.

Для этого уже заготовлено 40 тысяч ленточек. Чтобы не только Миша смог вспомнить подвиг своего дедушки.