В канун Дня Победы ветеранам вручили жилищные сертификаты

В канун Дня Победы жилищные сертификаты на новые квартиры торжественно вручили двум ветеранам Великой Отечественной войны. Всего в Прикамье их сейчас осталось чуть больше 20 тысяч. Все они получат к 9 мая единовременную выплату.

Немецкая пуля, выпущенная летом 1942 года, иногда напоминает о себе. Василий Пророков уже больше 70 лет носит ее чуть выше колена. Говорит, что привык, правда, в непогоду нога начинает болеть.

В свои 95 лет артиллерист, старшина минометного расчета начинает готовиться к главному празднику - Дню Победы. Из солдатского чемоданчика, с которым вернулся с фронта, появляются ордена и медали, а в доме постоянно гости.

В этом году еще один долгожданный подарок - это жилищный сертификат. Ветеран войны уже успел вырастить детей и сейчас нянчит правнуков, вот только свою квартиру получить не удалось.

В преддверии празднования Дня Победы сразу два участника ВОВ, проживающие на территории Пермского края, улучшат свои жилищные условия в приоритетном порядке. Всего в 2018 году планируется выдать 12 жилищных сертификатов.

С 2008 года на обеспечение жильем ветеранов в Пермский край было направлено больше 5 миллиардов рублей. За это время сертификаты успели получить около 5 тысяч человек.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "В Пермском крае очередность на улучшение жилищных условий для участников и инвалидов ВОВ полностью исполнена. На сегодняшний день очередности нет".

Кроме этого, уже краевой бюджет выделит единовременную выплату. Все ветераны войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда получат деньги. Таких в Прикамье на сегодня почти 20 тысяч человек.

Надежда Максютенко, председатель Пермского краевого совета ветеранов: "Обращаться специально в органы социальной защиты не нужно. Им автоматически, как в сумму пенсии придет эта сумма".

Свой жилищный сертификат Василий Пророков уже решил, как будет использовать. Он давно хотел купить квартиру в Перми, поближе к внукам.