В Перми состоялась генеральная репетиция парада Победы

На Октябрьской площади Перми прошла генеральная репетиция парада Победы, который начнется здесь 9 мая в 10.00 утра.

На площади все меняется ежесекундно. То выходит хор на 600 артистов, то барабанщики, то войска. Также в репетиция приняли участие ретро-техника и конница. Ближе к девяти часам на площади можно было увидеть проезд современной военной техники. Во главе колонны - новейшая разработка российских ученых – БТР-82, а также впервые здесь можно будет увидеть бронеавтомобиль «Тигр».

Действо обещает быть масштабным. На генеральной репетиции это можно было отчетливо увидеть. Режиссеры координируют работу всех творческих коллективов. В День Победы на площади развернут флаги размерами 24 на 12 метров - флаг России и Знамя Победы.