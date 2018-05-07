Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах будет указываться по местному времени, сообщает пресс-служба РЖД. Сейчас на бланках фиксируется московское время. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года. Бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени появились в продаже 4 мая. Сообщается, что для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского.