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← Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова

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Жуков

В Центральном выставочном зале Перми  открылась  выставка «Арт -поддержка», она посвящена  годовщине победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены шедевры столичных музейных коллекций: агит-плакаты 30−40 х годов, рисунки известных художников и карикатуристов.  Но главным экспонатом выставки стала картина Василия Яковлева «Конный портрет маршала Жукова»,долгое время запрещенная для показа в СССР. 

Родина-Мать

Оригинал всем известного агитационного плаката "Родина Мать зовет"  сейчас можно увидеть в Пермском выставочном зале. Если присмотреться внимательно,  видны следы от простого карандаша автора.

  Вся выставка собрана   из  Государственного музейно-выставочного центра  «РОСИЗО». Самые ранние плакатные работы датированы 1937 годом. Эти работы видно сразу, они разноцветные и более детально прорисованы. Совсем другой стиль и посыл у плакатов военных. Они более лаконичны и как правило  для их печати использовали всего два  вида  краски - чёрную и красную.

плакаты

 Но всё - таки главной достопримечательностью этой выставки стал   «Конный портрет Маршала Жукова» кисти Василия Яковлева. На нём знаменитый военачальник изображён верхом на любимом коне, которого звали Кумир. Именно на нём он принимал Парад Победы 9 мая.   Для того чтобы внести эту внушительную работу внутрь, в пермском выставочном зале  пришлось разобрать двери.  Долгое время портрет  был запрещён. И вот в Перми его экспонируют в первые.

 Елена Неганова, Директор Центрального Выставочного зала: "В 57 году на пленуме ЦК КПСС эта работа была вещественным доказательством вины маршала в бонопартизме, когда его обвинили в том, что он лично возглавил Победу".

плакат

 Выставка «Арт-Поддержка » показывает, как велико может быть изобразительное искусство.  Обладая мощной  силой воздействия, оно помогало укрепить веру в Победу, закрепить в сознании имена победителей, а также неугодных государству людей, призывало всех людей объединится в общем трудовом порыве.   

Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Опубликовано: 07.05.2018 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

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