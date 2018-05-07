Пермский край. Неделя за 159 секунд

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

405 рублей 10 копеек. Меньше можно, больше уже нет. Это - потолок суммы, которую региональные чиновники могут в прямом смысле слова «прокатать». Если официально, то это стоимость авточаса для арендованной машины. Год назад цена доходила до тысячи. Уже посчитано, что на статье «перевозка» можно сэкономить 14%. Цифра не очень убедительная лишь на первый взгляд. В 2017-м региональные чиновники проездили почти 96 миллионов рублей.

ИДЕЯ НЕДЕЛИ

Увеличить и переселить. Это про иностранных студентов, которые учатся сейчас в Перми. Пока 1600. Но в перспективе будет две с половиной тысячи. С учетом этого предлагается построить специальный международный студенческий кампус тысяч на шесть проживающих. Обсуждаемое место - Камская долина. Возможная инфраструктура: жилые и учебные корпуса, спортивные объекты, бассейн, парк. Кто, когда и за сколько будет строить - пока неизвестно. Говорят, однако, что специальный инвестиционный меморандум уже готовится и подпишут его до конца года.

СТАРТ НЕДЕЛИ

Восемь из одиннадцати. В Перми 1 мая запустили большую часть городских фонтанов. Оставшуюся тройку включат к Дню Победы. Обещано, что все работать будет ежедневно с полудня до полуночи. По праздникам с 9 утра до часа ночи. После каждого праздника - профилактика. Театральный фонтан светить и играть по будням будет раз в день - в 22.45. В выходные шоу пойдут подряд - три раза через час начиная с 20.45-ти.

ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ

Не согреемся. Зато не промокнем. Синоптики огорчили: май в Прикамье обещает быть холоднее, чем обычно. Температура «как всегда» это 9-10 градусов тепла. В мае-2018 прогнозируется всего +7...+8. Местами даже возможны снегопады. Всему виной очередное арктическое вторжение. Утешаться можно тем, что все это, возможно, будет происходить почти «на сухую». Осадков обещают не так много, как всегда. Синоптики, когда говорят про будущие майские дожди, даже употребляют слово «дефицит».

АНОНС НЕДЕЛИ

Звезда теннисного корта. Пусть не стать сразу, но почувствовать себя в этом качестве приглашают всех желающих пермские нефтяники. Суть - в самом названии проекта «ЛУКОЙЛ за здоровье нации». Условия участия более чем демократичные. Два дня - 7 и 8 мая. Для детей и для взрослых соответственно. Платить не нужно. Уровень подготовки не важен. Инвентарь предоставят организаторы. В качестве наставника - известная пермская теннисистка Марина Мельникова. Чтобы получить советы мастера нужно всего ничего - записаться по телефону. И все. Вы в проекте ЛУКОЙЛа. Можно начинать играть.