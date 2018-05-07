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Эспланаду предложили назвать Молодежным Арбатом

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эспланада

Начавшуюся реконструкцию эспланады и создание культурно-исторического центра в Разгуляе обсудили члены Молодежного парламента при Пермской городской думе. Заседание прошло на выезде. Как это было?

Моросящий дождь совсем не повод отказаться от того, чтобы на месте представить себе, как будет выглядеть центральная площадь Перми уже этой осенью. Так что это уже не просто прогулка, а практически выездная сессия городского Молодежного парламента. Судьба эспланады у всех на устах.

Максим Тощев, заместитель председателя молодежного парламента г. Перми: "Она является местом притяжения всех жителей, в том числе и молодежи города Перми. И это отрадно, что такой проект действительно появился в нашем городе".

молодежный парламент

В качестве предложения здесь даже придумали новое название для этого места - Молодежный Арбат.

Сархан Алиев, член молодежного парламента г. Перми: "Это место должно быть отдыхом для молодых семей, для всех жителей нашего города, и так как эспланада является лицом города - оно должно быть чистое и красивое".

Кроме нового светомузыкального фонтана, изменения ждут эспланаду целиком. Из предложений – освещение, вмонтированное в асфальт, искусственные холмы с кафе внутри. Даже собственный подвесной мост тоже запланирован. Из центра прямо на набережную.

Очертания будущего фонтана только угадываются. Но как и аппетит приходит во время еды, некоторые декоративные элементы могут появиться уже в процессе строительства. Для этого сейчас и необходимо народное обсуждение.

эспланада

Площадка городского Молодежного парламента для этого подошла лучше всего. На повестке дня кроме эспланады - культурно-исторический центр в Разгуляе и перестройка территории завода «Ремпутьмаш».                                       

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ: "Именно вам жить в этом городе, именно вы должны формулировать для власти конкретные задачи, связанные с развитием общественных пространств".

Идей у представителей молодежного актива действительно много, и некоторые из них могут кардинальной повлиять на всю концепцию архитектурной перестройки города.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Услышали те предложения, которые точно учтем, передадим разработчикам и, безусловно, я думаю, они очень правильно и гармонично впишутся в концепцию преображения центра нашего города".

Ну а для того чтобы наполнить новую инфраструктуру полноценной жизнью, молодежь, не дожидаясь осени, уже сейчас начинает генерировать идеи. Опыт больших летних фестивалей вдохновляет.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 07.05.2018 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

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