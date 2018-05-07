В крови виновника ДТП нашли следы наркотиков
В Перми осудят водителя, по вине которого произошло ДТП с последующим возгоранием машины такси. Авария случилась 7 февраля на перекрестке Пушкина и Комсомольского проспекта. Мужчина за рулем "Ауди" выехал на красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в такси Лада Веста. От удара такси загорелось, женщина-водитель получила серьезные травмы и ожоги. После аварии виновник ДТП прошел медосвидетельствование, которое показало в его крови следы наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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