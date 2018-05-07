Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← 7 мая - генеральная репетиция парада Победы

В крови виновника ДТП нашли следы наркотиков

смотреть видео

ДТП

В Перми осудят водителя, по вине которого произошло ДТП с последующим возгоранием машины такси. Авария случилась 7 февраля на перекрестке Пушкина и Комсомольского проспекта. Мужчина за рулем "Ауди" выехал на красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в такси Лада Веста. От удара такси загорелось, женщина-водитель получила серьезные травмы и ожоги. После аварии виновник ДТП прошел медосвидетельствование, которое показало в его крови следы наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

 

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 07.05.2018 в 15:21 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

7 мая - генеральная репетиция парада Победы

«Зарница»: Играют школьники в войну

Пермь. Новости культуры

МФЦ принимают помощь для детей-сирот

Таблетка от старости: пожилым пермякам помогут врачи-гериатры

Аграрии на грани?

Глава Перми поблагодарил ветеранов за Победу

Ремонт Камского моста: схема движения

Вести Пермь. События недели

День Победы: Что ждет пермяков 9 Мая


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 7 мая - генеральная репетиция парада Победы

Обратите внимание

в Перми

В крови виновника ДТП нашли следы наркотиков

В Перми осудят водителя, по вине которого произошло ДТП с последующим возгоранием машины такси.
07.05.2018 в 15:21

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

7 мая - генеральная репетиция парада Победы

В связи с генеральной репетицией парада в центре Перми перекроют движение с 19.00 до 23.00 часов.
07.05.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Общество

«Зарница»: Играют школьники в войну

В Перми прошел городской этап военно-патриотической игры «Зарница».
07.05.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

«Барда - Да!»

Барда как Центр культуры Пермского края - 2018 официально открыла программу событий.
07.05.2018 в 14:09

Метки: в Перми, Общество

В России отмечают День радио

День радио - профессиональный праздник связистов и работников радиостанций.
07.05.2018 в 13:38

Метки: в Перми, Общество, Радио

В России

Инаугурацию президента покажут в прямом эфире

7 мая состоится торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина.
07.05.2018 в 08:40

Метки: В России, Власть

Декларационная кампания завершилась

3 мая был последний день сдачи налоговых деклараций 3 НДФЛ.
04.05.2018 в 15:07

Метки: в Перми, В России, Деньги

МРОТ сравняли с прожиточным минимумом

Уровень минимального размера оплаты труда впервые в истории России стал равен прожиточному минимуму.
04.05.2018 в 14:51

Метки: в Перми, Экономика, В России

Истекает срок подачи налоговых деклараций

Финальная дата сдвинулась с 30 апреля на 3 мая из-за переноса выходных дней.
03.05.2018 в 17:04

Метки: в Перми, В России, Деньги

Спортсмен, учитель, победитель!

В пермской гимназии №5 работает учитель физкультуры, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Егор Усачев.
03.05.2018 в 16:50

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

В крови виновника ДТП нашли следы наркотиковВ крови виновника ДТП нашли следы наркотиков

7 мая - генеральная репетиция парада Победы7 мая - генеральная репетиция парада Победы

«Зарница»: Играют школьники в войну«Зарница»: Играют школьники в войну

«Барда - Да!»«Барда - Да!»

В России отмечают День радиоВ России отмечают День радио

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Бесплатные звонки для ветеранаБесплатные звонки для ветерана

Мост «возрастной», его беречь надоМост «возрастной», его беречь надо

Коми-пермяки начали «охоту» на пистикиКоми-пермяки начали «охоту» на пистики

МФЦ принимают помощь для детей-сиротМФЦ принимают помощь для детей-сирот

Таблетка от старости: пожилым пермякам помогут врачи-гериатрыТаблетка от старости: пожилым пермякам помогут врачи-гериатры

Аграрии на грани?Аграрии на грани?

Глава Перми поблагодарил ветеранов за ПобедуГлава Перми поблагодарил ветеранов за Победу

Ремонт Камского моста: схема движенияРемонт Камского моста: схема движения

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

День Победы: Что ждет пермяков 9 МаяДень Победы: Что ждет пермяков 9 Мая

Инаугурацию президента покажут в прямом эфиреИнаугурацию президента покажут в прямом эфире

Пермский край встречает Поезд ПобедыПермский край встречает Поезд Победы

Какой будет обновленная городская эспланадаКакой будет обновленная городская эспланада

Форум добрых делФорум добрых дел

Движение на Камском мосту будет ограниченоДвижение на Камском мосту будет ограничено

Пермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашейПермякам покажут военную технику и угостят солдатской кашей

Май-2018 будет прохладнымМай-2018 будет прохладным

Пермяки готовятся к Шествию Бессмертного полкаПермяки готовятся к Шествию Бессмертного полка

Выходные в ПермиВыходные в Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную