В День радио пермский университет провел коллективную зарядку
7 мая, в День радио, Пермский университет проводит коллективную зарядку. Акция проходит во второй раз. Студенты, преподаватели и сотрудники вуза, а также гости кампуса собрались на площади перед фонтаном, чтобы выполнить физические упражнения под музыкальные заставки советских времен. Слоган радиозарядки в этом году «Будь в форме!». Поэтому участников можно было отличить друг от друга по фирменной одежде своего клуба. Гости могли одеться на свое усмотрение, но чем веселее и оригинальнее, тем лучше, - сообщают организаторы. Утренняя гимнастика в сопровождении радио была очень популярна в советское время. Впервые ее провели в 1929 году, уже через год за диктором повторяли упражнения более 35 тысяч слушателей.
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