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7 мая - генеральная репетиция парада Победы

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парад Победы

7 мая можно будет увидеть генеральную репетицию парада Победы на Октябрьской площади, в связи с чем в центре Перми вновь перекроют движение с 19.00 до 23.00 часов. Здесь уже установлены главная сцена и ограждения. Свою часть отрепетируют сводный хор из 600 артистов и группа барабанщиков. Во время театрализованного пролога должны развернуть огромный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Оба размерами 24 на 12 метров.

Андрей Хомяков, режиссер агентства социокультурных проектов г. Перми: "Мы пересмотрели формат начала парада, это будет не театрализованная историческая часть пролога, а будет тематическая военная часть с дефиле барабанщиков, которое в этом году мы сделали совершенно новое. И увидеть большую часть сводного Пермского хора".

Кроме того, по Октябрьской площади проедет военная техника. Колонну возглавит новейший российский бронетранспортер 82-й модели. Машина в отличие от предыдущих модификаций более мощная, на обновленной башне установлена авиационная пушка. Также маршем пройдут коробки всех военных и силовых подразделений Пермского края.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.05.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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