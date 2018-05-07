«Зарница»: Играют школьники в войну

В Перми прошел городской этап военно-патриотической игры «Зарница».

Среди дисциплин, в которых соревновались юнармейцы: сборка-разборка автоматов, проверка знаний военной символики и истории России, конкурс строя и песни, марш-броски и прочее. Для чего проводятся такие мероприятия, и кто в них принимает участие?

Людмила Серикова, руководитель департамента образования г.Перми: "Спортивное и патриотическое направление - это центральное в деятельности департамента образования и всех школ города. В течение года проходит большой фестиваль "Дни воинской славы", где принимают участие более 30 тысяч школьников. Особое внимание мы уделили военно-спортивной игре "Зарница". Сначала соревнования прошли на уровне каждого района, из районов отбирали лучших, и сегодня в городском этапе принимает участие 21 команда. Лучшие будут представлять город на краевом этапе игры «Зарница». Эта игра - это действо, большой масштаб мероприятий, когда можно помериться стойкостью, выносливостью, умением работать в команде слаженно. Поэтому сегодня как мальчишек, так и девчонок занимает эта игра".

Самый главный приз - выход в следующий этап конкурса и моральный подъем духа перед 9 мая.