Пермь. Новости культуры

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- В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Арт-поддержка»,  посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены шедевры столичных музейных коллекций: агитплакаты 30−40 х годов, рисунки известных художников и карикатуристов.  Но главным экспонатом выставки стала картина Василия Яковлева «Конный портрет маршала Жукова», долгое время запрещенная для показа в СССР. 

 - Пермский академический  Театр-Театр закрылся на долгожданную реконструкцию сцены.  Последний спектакль  91 сезона артисты сыграли 29 апреля - это был мюзикл «Владимирская площадь». Изначально театр планировали закрыть 1 апреля, затем ремонт отложили еще на месяц. С чем это связано и как изменится театральная жизнь в связи с реконструкцией, в студии программы «Новости культуры» расскажет директор Пермского академического театра-театр Анатолий Пичкалев.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.05.2018 в 12:54 в рубрике - Вести Пермь

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