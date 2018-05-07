Пермь. Новости культуры
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- В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Арт-поддержка», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены шедевры столичных музейных коллекций: агитплакаты 30−40 х годов, рисунки известных художников и карикатуристов. Но главным экспонатом выставки стала картина Василия Яковлева «Конный портрет маршала Жукова», долгое время запрещенная для показа в СССР.
- Пермский академический Театр-Театр закрылся на долгожданную реконструкцию сцены. Последний спектакль 91 сезона артисты сыграли 29 апреля - это был мюзикл «Владимирская площадь». Изначально театр планировали закрыть 1 апреля, затем ремонт отложили еще на месяц. С чем это связано и как изменится театральная жизнь в связи с реконструкцией, в студии программы «Новости культуры» расскажет директор Пермского академического театра-театр Анатолий Пичкалев.
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