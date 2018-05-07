МФЦ принимают помощь для детей-сирот

Еще одна задача для многофункциональных пермских центров. Здесь объявлена благотворительная акция. Детям, оставшимся без родителей, в больницах требуются средства гигиены. Есть такой проект "Больничная мама", помочь можно вещами, но и от денег не откажутся, но это немного другая история.

Ирина Соловьёва, организатор акции: "Пеленки, памперсы, крема, присыпки".

На первый взгляд - беседа в аптеке, но это не совсем так. Тематика, действительно, медицинская. Но место встречи - МФЦ на Куйбышева.

Необычное объявление для многофункционального центра: собираем средства гигиены для малышей, которые остались без мамы и папы. Чуть ниже - подробный перечень того, что может пригодиться этим малышам.

Всё просто, рассказала Ирина - совместно с фондом «ДедМорозим» решили устроить в пермских филиалах МФЦ сбор средств гигиены для детишек-сирот, которые лежат в больницах.

Ирина Соловьёва, организатор акции: "Им требуется такой же уход, как и детям из полных семей, но в больницах средств на приобретение таких вот средств гигиены, статьи расходов такой нет".

Есть проект «Больничная мама», рассказали в фонде, и его участники как раз помогают сопровождать таких детей в больницах.

Дмитрий Жебелев, координатор по общим вопросам фонда «ДедМорозим»: "Потребность такая существует всегда. Нам важно здесь просто это усилить, и кроме того, помощь эта такая - в натуральном виде, и можно быть уверенным, что она в таком виде до детей и дойдёт".

А вот помощь деньгами требуется восьмилетней Диане Бобылёвой. У неё генетическое заболевание, из-за которого клеткам не хватает энергии, человек слабеет, и одна из проблем - остановки дыхания.

Юлия, мама Дианы: "Мы провели в больнице больше 40 дней, до этого дома мы пробыли пять дней, то есть у нас вот такие промежутки. На протяжении восьми месяцев мы с небольшими промежутками находимся дома".

Остановка дыхания - это сразу же скорая, реанимация и палата интенсивной терапии. Есть возможность избежать частых перевозок ребёнка - портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких. Он меньше, чем реанимационный, и проще в управлении.

Денис Валеев, врач анестезиолог-реаниматолог: "Родители вполне могут освоить определённые навыки по использованию данного аппарата".

Цена вопроса - 760 тысяч рублей, это сам аппарат и расходные материалы. Любой желающий может помочь Диане в борьбе с недугом. Подробно обо всё написано на сайте фонда. Там же можно узнать адреса пермских филиалов МФЦ, куда нести средства гигиены для малышей-сирот.