Таблетка от старости: пожилым пермякам помогут врачи-гериатры

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гериатрия

Гериатрия как раздел медицины, делающий преклонные годы долгими и счастливыми. Приоритет для развития она получает сегодня в Пермском крае. Об этом говорит число открывшихся и готовящихся к открытию специализированных центров и кабинетов.

С тестом, предложенным врачом-гериатром Владимир Леонидович справляется на пятерку. Показатели хорошие - зрение, слух, давление в норме, силы в правой руке стало больше, а вот в росте пенсионер потерял 2 см. Что делать - в восемьдесят хронические заболевания, вроде остеопороза - дают о себе знать. И здесь важен индивидуальный врачебный подход.

Оксана Болдина, врач-гериатр Пермской городской поликлиники №7: "Я работала здесь участковым терапевтом 13 лет, а потом прошла специализацию по гериатрии. Ко мне причислено 13776 человек".

Старость может быть долгой и счастливой. Так утверждает современный научный раздел в геронтологии - гериатрия. Этой области клинической медицины по поручению губернатора Максима Решетникова в Прикамье сейчас уделяют особое внимание. 5 врачебных кабинетов для людей старшего поколения работают чуть более полугода. Еще 4 - в Перми, Краснокамске, Чусовом, Чернушке открылись в апреле.

гериатрия

Как правило, на прием к врачу-гериатру пациента направляет терапевт. Самое распространенное показание - когда в 60 человек чувствует себя на 80. Главная задача врача - даже не продлить жизнь, а сделать так, чтобы он старел активно.

К системе доступной медицинской помощи для людей старшего возраста сегодня подключился и госпиталь для ветеранов войн. На базе учреждения открылся геронтологический центр на 120 коек.

Наталья Ярославцева, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Пермского края: "К нам приезжают пациенты и из других территорий края, безусловно, мы планируем гериатрические койки открывать и в отдаленных территориях".

Для обучения узких специалистов в медуниверситете была открыта новая специальность «Гериатрия».

Ярослава Хаваева, заведующая кафедрой госпитальной терапии «Пермского государственного медицинского университета им. Академика Е.А. Вагнера»: "В прошлом году мы подготовили 15 таких врачей, в этом году у нас учится 21 врач".

Дипломированные гериатры выпустятся в конце июля. Ожидается, что к осени в крае откроются еще 10 кабинетов помощи людям пожилого возраста. 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 07.05.2018 в 10:58 в рубрике - Вести Пермь

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