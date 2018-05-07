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← Глава Перми поблагодарил ветеранов за Победу

Аграрии на грани?

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ОНФ

Региональный штаб ОНФ в Пермском крае провел круглый стол на тему поддержки агропромышленного комплекса в Прикамье. Совещание прошло с участием сельхозпроизводителей, госветинспекции, депутатов Законодательного собрания и Минсельхоза. По словам аграриев, из-за снижения закупочных цен на молоко, а также роста стоимости энергоресурсов придется перекраивать внутренние бюджеты, что в будущем может привести не только к снижению заработной платы работников сельскохозяйственных предприятий, но и к социальной напряженности на территории сельской местности.

Александр Селедков, директор ООО «Русь»: "Мы получаем дотации от государства, я бы сказал неплохие, но, сравнив цифры, допустим 26 млн рублей за 2017 год дотаций, а 29 млн заплатили налогов. То есть возникает вопрос - кто кого поддерживает?".

ПОЛЕ

Министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков напомнил собравшимся, что в 2017 году сельхозпроизводителям было передано господдержки более 3 млрд рублей. В этом году 3 млрд 181 миллион. На сегодня аграрии края уже получили 950 млн. Министр также отметил, что одна из важнейших задач Минсельхоза - мониторинг закупочных цен на молоко-сырье и максимальная помощь фермерским хозяйствам в сохранении экономики предприятий.

ОНФ Пермский край

Владимир Юшков, член Региональный штаба ОНФ в Пермском крае: "Решение, которое принял Максим Геннадьевич на совещании в Верещагино о том, чтобы довести 90% средств до сельхозтоваропроизводителей - это серьезное и мудрое решение. За счет этого мы не сорвём посевную кампанию. Но - мы не знаем с вами, какое будет лето, как у нас всё будет развиваться. Важно, чтобы крестьяне смогли выжить и при заготовке кормов, и при уборке зерновых культур".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Экономика

Опубликовано: 07.05.2018 в 10:36 в рубрике - Вести Пермь

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