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Глава Перми поблагодарил ветеранов за Победу

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ветераны

За несколько дней до начала самого главного весеннего праздника - Дня Победы, глава Перми Дмитрий Самойлов за чашкой чая встречается с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Как правило, на таких встречах обсуждают в том числе будущий праздник. В этот раз все мероприятия в честь 73-й годовщины Победы будут проходить под слоганом «Великие победы великой страны».

Иван Шапорев, ветеран Великой Отечественной войны: "Чем дальше вглубь уходит, тем больше придается внимание и весомость этой победы. О ней не забывают. Мы оставляем страну молодым людям, которые, если надо будет, выступят на защиту Отечества".

встреча с ветеранами

По данным на 2018 год, в Перми сегодня проживает больше 500 ветеранов Великой Отечественной войны и 6 тысяч тружеников тыла. Все они активно участвуют в воспитании молодежи. За прошлый год силами ветеранских организаций было проведено почти 2 тысячи уроков мужества в школах Перми, на которых побывало почти 40 тысяч учащихся.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Большое спасибо вам за то, что вы эту память не только в своих семьях несете - своим детям, внукам и правнукам. Самое важное, что эта память сегодня у нас в городе среди молодежи живет".

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 07.05.2018 в 10:13 в рубрике - Вести Пермь

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