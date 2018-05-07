Ремонт Камского моста: схема движения
После праздника Победы в Перми начнут ремонт Коммунального моста через Каму. С 10 мая по 8 июня движение ограничат сразу на двух полосах в направлении «из города» от улицы Окулова до середины моста. До 8 июня планируется заменить асфальт, защитный слой и гидроизоляцию. С 8 июня движение восстановят, но ненадолго. Уже с 13 июня начнутся ремонтные работы на следующем участке моста.
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