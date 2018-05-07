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Вести Пермь. События недели

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События недели

За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 6 мая 2018 года.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.05.2018 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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