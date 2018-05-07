Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 6 мая 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 6 мая 2018 года.
|07.05.2018 в 10:13
|07.05.2018 в 09:52
|07.05.2018 в 09:35
|07.05.2018 в 09:12
|07.05.2018 в 00:23
|07.05.2018 в 08:40
|04.05.2018 в 15:07
|04.05.2018 в 14:51
|03.05.2018 в 17:04
|03.05.2018 в 16:50
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