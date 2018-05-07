День Победы: Что ждет пермяков 9 Мая

Один выходной для праздника Победы. Отдыхать на следующей неделе Россия будет в среду. Однако акции, приуроченные к девятому мая, уже стартовали.

Сильнейший юниор России Борис Харламов. В День Победы молодой человек планирует установить рекорд - сдвинуть военную машину, реактивную систему «Смерч» весом 43 тонны, и протянуть как можно дальше.



Борис Харламов, чемпион России по силовому экстриму среди юниоров: "Когда буксируешь такую тяжелую технику, это нагрузка на весь организм - суставы, связки, сухожилия".

Понаблюдать за процессом можно будет на эспланаде, где уже сегодня готовится сцена для всех праздничных мероприятий. Центр города поделят на две большие зоны. Со стороны Петропавловской будет все, что связано с Фронтом. Ближе к Ленина - с тылом. Покажут реальные станки Мотовилихи времен Великой Отечественной, накормят военной кашей.

Алла Пономарева, режиссер городских мероприятий: "У нас будет площадка, на которой каждый желающий может попеть свои любимые песни, мы ее назвали «73 песни Победы». Также будут детские площадки".

В 10.00 часов 9 мая начнется торжественная часть на Октябрьской площади. В преддверии уже идут репетиции. Генеральная - 7 мая с семи до одиннадцати вечера. Театрализованный пролог: нынче это дефиле барабанщиков, сводный хор из шестисот артистов, флаг России и знамя Победы размерами 24 на 12 метров. Парад военной техники, кадетов и военных.

Спортивная часть праздника - эстафеты и военные игры. В Перми прошел городской этап Зарницы. Школьники собирали-разбирали автоматы, стреляли, выполняли марш-броски, соревновались, кто лучше поет и марширует.

Для тех ветеранов, которые захотят в праздники навестить родственников или друзей, Пермский аэропорт предоставит вип-зал. Ветерана и одного сопровождающего в Пермском аэропорту встретят, за каждым будет закреплен отдельный сотрудник, который предложит чай, кофе, журналы. Здесь же зарегистрируют, отсюда же посадят в отдельную машину и привезут в самолет. Все это с 4 по 12 мая включительно и абсолютно бесплатно.

Все праздничные мероприятия можно будет увидеть в эфире. Прямая трансляция будет идти с 10.00 утра на канале «Россия 24» и интернет-сайте t7-inform.ru