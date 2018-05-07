Пермский край встречает Поезд Победы

Локомотив Победы увидят жители Прикамья. Настоящий раритетный паровоз отреставрировали и украсили, чтобы воссоздать облик поезда, возвращавшегося домой с победой весной 1945-го. Ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки с 6 по 14 мая сделает остановки на десяти станциях региона.

У Прикамья военного есть свои страницы истории, связанные с железной дорогой. В 1941 году работники Пермского паровозного депо решили своими силами и на личные средства построить для фронта бронепоезд. И уже 2 декабря бронепоезд «Пермский рабочий» вышел на первый путь Главного направления станции Пермь-2. Затем было создано еще пять боевых машин.

Услышать гудки паровоза и поприветствовать ретро-поезд можно будет на следующих станциях: 7 мая – на Чайковской, 8 мая – на станции Пермь-Сортировочная, 9 мая – на Перми-2, здесь состоится праздничный концерт.