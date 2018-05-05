Пермяки готовятся к Шествию Бессмертного полка

В акции Шествие Бессмертного полка 9 мая 2018 г в Перми может принять участие любой желающий. Подробная информация в видеоматериале.

"Бессмертный полк" - это международная акция, в рамках которой участники идут колонной и несут транспаранты с фото своих родных - участников Великой Отечественной войны.