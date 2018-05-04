Выходные в Перми
Анонс событий на выходные:
- 5 мая в Перми впервые состоится квест, посвященный Николаю Славянову. Его участники посетят места, связанные с изобретателем электросварки.
- Утрой 5 мая в Перми стартует сверхамарфон "Балатовская прямая".
- 5 мая в Камской долине пройдет чемпионат по автозвуку.
- 6 мая в Перми состоится фестиваль современной визуальной культуры Panicomix.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Театр -Театр закрылся на реконструкцию сцены
Парад: В Перми развернут гигантский флаг РФ и Знамя Победы
Прогноз погоды на выходные в Прикамье
Декларационная кампания завершилась
Ребенка укусила бродячая собака - кому отвечать?
Как попасть в «Молодежный резерв»?
«Зарница-2018»: Прямое включение
Пермь. Новости культуры 03.05.2018
Раскинулась Бабка широко
«Млада» спела в московском метро
Добавить комментарий: