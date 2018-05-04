Театр -Театр закрылся на реконструкцию сцены
Театр -Театр закрылся на долгожданную реконструкцию сцены. Последний спектакль 91 сезона артисты сыграли 29 апреля - это был мюзикл «Владимирская площадь».
Изначально театр планировали закрыть 1 апреля, затем ремонт отложили еще на месяц. Большая сцена ТТ будет закрыта до ноября, за это время на ней обновят механизмы.
На Сцене-Молот театральная жизнь продолжится. В майской афише значатся детские спектакли, любимые комедии, остросоциальные драмы, пластические иллюзии по рассказу Габриэля Гарсиа Маркеса и даже театральная пародия на фильм легендарного Вуди Аллена. А еще с 18 по 21 мая на «Сцене-Молот» состоятся три показа в рамках V фестиваля моноспектаклей «МОНОfest-2018». Кроме того, в большом фойе и на театральной площади зрителей ждут множество творческих событий в новых форматах.
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