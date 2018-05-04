Парад: В Перми развернут гигантский флаг РФ и Знамя Победы
На Октябрьской площади прошла первая в этом году репетиция парада Победы. С 7 до 11 вечера перекрывали центральные улицы в районе главного корпуса Политехнического университета. Уже установлены главная сцена и частично ограждения. Свою часть отрепетировал сводный хор из шестисот артистов и группа барабанщиков. Во время театрализованного пролога здесь должны развернуть флаг Российской Федерации и Знамя Победы, оба размерами 24 на 12 метров.
Кроме того, по Октябрьской площади проехала военная техника, "тигры". Колонну возглавил новейший российский бронетранспортер 82 модели. Машина в отличие от предыдущих модификаций более мощная, на обновленной башне установлена авиационная пушка. Маршем прошли коробки всех военных и силовых подразделений Пермского края.
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