Прогноз погоды на выходные в Прикамье
С пятницы по воскресенье в Пермском крае будет прохладно, средняя температура воздуха составит всего лишь +5 градусов, ночами и вовсе возможны заморозки, а по северным и восточным частям региона не исключен снег. При этом, на протяжении всего времени будет дуть северный ветер. Как обещают специалисты, заметное потепление ожидается только во второй половине мая.
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