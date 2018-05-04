Прогноз погоды на выходные в Прикамье

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С пятницы по воскресенье в Пермском крае будет прохладно, средняя температура воздуха составит всего лишь +5 градусов, ночами и вовсе возможны заморозки, а по северным и восточным частям региона не исключен снег. При этом, на протяжении всего времени будет дуть северный ветер. Как обещают специалисты, заметное потепление ожидается только во второй половине мая.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 04.05.2018 в 15:52 в рубрике - Вести Пермь

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