Прогноз погоды на выходные в Прикамье

С пятницы по воскресенье в Пермском крае будет прохладно, средняя температура воздуха составит всего лишь +5 градусов, ночами и вовсе возможны заморозки, а по северным и восточным частям региона не исключен снег. При этом, на протяжении всего времени будет дуть северный ветер. Как обещают специалисты, заметное потепление ожидается только во второй половине мая.