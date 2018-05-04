Декларационная кампания завершилась
3 мая был последний день сдачи налоговых деклараций 3 НДФЛ. Сдать налоговую декларацию обязаны были индивидуальные предприниматели и физические лица, получившие дополнительный доход от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости или выигрыша в лотерею. Причем в случае ИП сдавать декларацию необходимо, даже если предприниматель не вел никакой активности и не получал дохода, так называемый "нулевой" вариант. В противном случае предусмотрены штрафные санкции за каждый месяц просрочки.
Налоговая ответсвенность предусматривается в виде штрафа в размере 5 процентов от суммы, начисленной по декларации, - не более 30%, но и не менее 1000 рублей.
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