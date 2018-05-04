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← Пермь. Новости культуры 03.05.2018

Как попасть в «Молодежный резерв»?

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молодежный резерв

До 8 мая включительно продлен прием заявок на конкурс "Молодежный резерв Прикамья - 2018". Зарегистрироваться можно через сайт permkrai.ru, на главной странице размещен специальный баннер. О старте проекта ранее сообщил Максим Решетников. Главная цель, по словам губернатора, - привлечь активную молодежь к управлению регионом.

Анна Козицына, руководитель проекта "Молодежный резерв Прикамья - 2018": "Участвовать в проекте могут молодые люди не старше 35 лет, имеющие высшее образование. Что это дает - во-первых, это постановка в кадровый резерв, который дает преимущество на замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти, в органах местного самоуправления и подведомственных государственных учреждениях. Помимо этого, появляется возможность участия в проектной деятельности, участие в образовательных проектах и наставничество от первых лиц края".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 04.05.2018 в 13:00 в рубрике - Вести Пермь

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