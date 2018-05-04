Как попасть в «Молодежный резерв»?
До 8 мая включительно продлен прием заявок на конкурс "Молодежный резерв Прикамья - 2018". Зарегистрироваться можно через сайт permkrai.ru, на главной странице размещен специальный баннер. О старте проекта ранее сообщил Максим Решетников. Главная цель, по словам губернатора, - привлечь активную молодежь к управлению регионом.
Анна Козицына, руководитель проекта "Молодежный резерв Прикамья - 2018": "Участвовать в проекте могут молодые люди не старше 35 лет, имеющие высшее образование. Что это дает - во-первых, это постановка в кадровый резерв, который дает преимущество на замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти, в органах местного самоуправления и подведомственных государственных учреждениях. Помимо этого, появляется возможность участия в проектной деятельности, участие в образовательных проектах и наставничество от первых лиц края".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры 03.05.2018
Раскинулась Бабка широко
«Млада» спела в московском метро
Пермскому Космосу - 60 лет
Долгострой вне закона: В Перми сносят торговый центр на ул. Попова
Реконструкция ул. Героев Хасана: автомобилистам придется потерпеть
В Перми прошла первая репетиция парада Победы
Вне расписания
Пермяки увидели агитплакаты СССР и запрещенный портрет Жукова
Электронный шторм в Перми
Добавить комментарий: