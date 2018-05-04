Ребенка укусила бродячая собака - кому отвечать?

В Индустриальном районном суде рассмотрели гражданский иск в отношении пяти ответчиков, среди которых администрации Индустриального района и Перми, городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. С иском обратилась мать школьницы, которую летом прошлого года укусила бродячая собака. Свидетелем выступила бабушки девочки - в момент нападения она как раз гуляла с ребёнком.



В своём иске мать девочки потребовала компенсировать моральный вред суммой в 30 тысяч рублей. Выслушав все доводы, судья вынесла решение - взыскать с администрации города Перми 15 тысяч рублей. У каждой из сторон есть время, чтобы решение обжаловать.



Людмила Игнатова, руководитель отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми: "Как сама поясняет истица, заявки от неё не поступало ни до ни после данного случая, а правилами отлова на территории Пермского края чётко установлено, что выезд бригад по отлову возможен по поступившей информации, в связи с чем не возникло предпосылок, чтобы наши службы туда выехали".